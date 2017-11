Raouya présente le projet de loi de finances 2018 devant l'APN

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a présenté dimanche le projet de loi des Finances 2018 lors d`une séance plénière de l`Assemblée populaire nationale (APN), présidée par le président de cette institution parlementaire Said Bouhadja. Ce projet de loi prévoit une série de mesures législatives et fiscales allant dans le sens de la consolidation de l’investissement productif et du renflouement des recettes budgétaires tout en maintenant le dispositif de la solidarité nationale.