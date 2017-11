Rajoy en Catalogne, pour la première fois depuis la mise sous tutelle

Le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy se rend dimanche à Barcelone, pour la première fois depuis que la Catalogne a été mise sous tutelle par Madrid et au lendemain d'une grande manifestation séparatiste. Le conservateur Mariano Rajoy, bête noire des indépendantistes, est attendu à 11h30 (10H30 GMT) dimanche, dans un hôtel de la gare de Barcelone, un peu plus de deux semaines après le vote d'une déclaration d'indépendance par le Parlement de Catalogne et la suspension de facto de l'autonomie régionale.