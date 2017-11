BMS : des pluies orageuses au centre-est et de l'est dès lundi

Des pluies sous forme d'averses orageuses affecteront les wilayas côtières et proches côtières du centre-est et de l'est du pays à partir de demain lundi 13 novembre 2017, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) de l'Office national de météorologie. "Ces pluies s'accentueront de plus en plus sur les villes côtières et proches côtières à partir de mardi 14 novembre 2017", ajoute la même source. Les wilayas concernées sont : Tizi-Ouzou, Béjaïa, Bouira, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, nord de Sétif et le nord de Bordj Bou Arreridj et ce, du lundi 13 novembre à 9h jusqu'au mardi 14 novembre à 15h au moins, précise le BMS. Les cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement 70 mm durant la validité, conclut la même source.