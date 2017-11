L'ONU et l'UA discutent d'une solution globale en Somalie

L'Organisation des Nations Unies (ONU) et la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) sont à la recherches d'une solution globale destinée à améliorer la sécurité en Somalie et préserver les importants progrès qui ont été réalisés. C'est le thème d'une réunion tenue samedi à Mogadiscio afin de soutenir l'offensive de grande envergure du gouvernement somalien contre les terroristes shebab dans le sud. "Les groupes terroristes demeuraient la principale menace pour la paix et la stabilité en Somalie", a declaré le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Somalie, Michael Keating.