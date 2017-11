Centrafrique: trois morts dans des violences à Bangui

Un attentat à la grenade a visé samedi soir un café à Bangui faisant plus d'une vingtaine de blessés qui s'en est suivi des représailles qui ont fait trois morts, rapporte la presse locale dimanche. "Deux individus sur une moto ont lancé samedi soir une grenade dans le café" où se produisait le chanteur centrafricain Ozaguin, a déclaré le porte-parole de la mission de paix en RCA (Minusca), Hervé Verhoosel. Le café visé, "Au carrefour de la paix", se situe à la limite des 3ème et 5ème arrondissement, dans le quartier musulman -et poumon commercial de la ville- du "PK5", selon la presse.