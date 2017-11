Guinée équatoriale : début des élections législatives

Plus de 320.000 électeurs guinéo-équatoriaux attendaient en file dimanche devant les postes de tri-scrutin législatif, sénatorial et municipal. Le vote a débuté à 8h heures locales. Le parti au pouvoir Parti démocratique de Guinée équatoriale (PDGE) et sa coalition regroupant 14 autres alliés sont prévus de remporter les élections, vis-à-vis de la coalition d'opposition formée par la Convergence pour la démocratie sociale (CPDS) et l'Union de centre droite (UCD), et enfin, du parti les Citoyens pour l'innovation, qui présente seul au scrutin. Fondé et présidé par le président guinéo-équatorial Teodoro Obiang, le PDGE demeure au pouvoir jusqu'à ce jour depuis l'introduction du multipartisme en 1991.