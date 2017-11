Philippines : début du 31e sommet de l'ASEAN

Le 31e sommet de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN) et ses réunions connexes se sont ouverts lundi à Manille, les dirigeants des dix pays membres du bloc et leurs partenaires de dialogue devant discuter à cette occasion de sécurité, de coopération et d'intégration régionale. Les Philippines, qui exercent la présidence tournante de l'ASEAN en 2017, ont défini le thème du sommet, "Partenariat pour le changement, à la rencontre du monde", plaçant la sécurité et l'intégrité régionale au premier rang de l'agenda des discussions. Lors de la cérémonie d'ouverture, le président philippin Rodrigo Duterte a déclaré que les deux prochains jours offriront d'excellentes opportunités pour avoir des discussions sérieuses sur plusieurs questions d'importance régionale et internationale.