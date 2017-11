Plus de 20 terroristes de Daech ont déposé les armes à Alep

Plus de 20 terroristes de l'organisation autoproclamée "Etat islamique" (Daech/EI) se sont rendus aux autorités syriennes dans le nord de la province d'Alep, a annoncé un représentant du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie Alexandre Potianikhine. "Nous nous trouvons près d'un poste de contrôle de la localité Takha, où on avait organisé le retrait de 25 terroristes, membres d'unités armées illicites, afin de les examiner cas par cas et de les amnistier", a indiqué le représentant, cité par l'agence Sputnik. Alexandre Potianikhine a indiqué également que "les anciens terroristes étaient encadrés d'un convoi de militaires syriens et de police militaire", soulignant que "l'offensive rapide de l'armée gouvernementale, soutenue par les Troupes aérospatiales russes, a provoqué une panique et la débandade générale des terroristes".