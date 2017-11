Activité industrielle : le public en baisse, le privé en hausse

L'activité industrielle a enregistré une baisse dans le secteur public au deuxième trimestre de 2017, contre une hausse dans le secteur privé, a-t-on appris auprès de l'Office national des statistiques (ONS). Dans le secteur public, la baisse de l'activité industrielle a été enregistrée notamment dans les Industries de sidérurgie, mécanique, métallurgique, électrique et électronique (ISMMEE) et l’Industrie Chimique, tandis que le secteur privé a enregistré une hausse particulièrement dans les Matériaux de Construction et les Industries des Bois. Par ailleurs, les entreprises industrielles des secteurs public et privé ont utilisé leurs capacités de production à plus ou moins 75% au 2ème trimestre 2017, indique encore l'ONS en se basant sur une enquête menée auprès de chefs d'entreprises publiques et privées.