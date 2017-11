Italie: saisie de faux billets pour 28 millions d'euros

La police italienne a annoncé lundi la saisie de plus de 900.000 faux billets de très bonne qualité pour une valeur de plus de 28 millions d'euros et l'interpellation de 13 personnes. "Au cours de l'enquête, trois imprimeries clandestines, dont une en Roumanie, ont été découvertes, équipées avec les machines et instruments nécessaires pour la fabrication de faux billets", a annoncé la police dans un communiqué. "Plus de 28 millions d'euros en faux billets ont été saisis -- 939.775 billets de 10, 20 et 50 euros -- et 13 personnes ont été arrêtées en flagrant délit", selon la même source. Les deux chefs présumés de l'organisation de faussaires étaient deux Napolitains ayant "une longue expérience" dans le secteur de la contrefaçon.