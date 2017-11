Le déficit budgétaire des Etats-Unis en nette augmentation

Le budget fédéral des Etats-Unis pour l'exercice 2017-2018 a commencé l'année avec une forte progression du déficit pour le mois d'octobre, a indiqué lundi le Trésor américain. Le déficit du mois d'octobre, premier mois de l'exercice budgétaire qui se termine en septembre, s'est établi à 63 milliards de dollars en hausse de 38%, soit 17 milliards de plus qu'en octobre 2016. Une progression des dépenses militaires (+7 milliards), des dépenses de santé (+6 milliards) et des coûts liés aux efforts de secours et de reconstruction intervenus après les ouragans (+4 milliards) expliquent en partie ce creusement du déficit.