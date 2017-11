Trois porte-avions américains au large de la Corée du Nord

La Corée du Nord a dénoncé lundi dans une lettre au patron de l'ONU Antonio Guterres la participation de trois porte-avions américains à des exercices menés avec la Corée du Sud, jugeant que leur présence ravivait les tensions pouvant conduire à une guerre nucléaire. "Ces exercices de guerre nucléaire à grande échelle, ces chantages soulignent que l'option que nous avons choisi" de développer un programme balistique et nucléaire "est la bonne", souligne l'ambassadeur nord-coréen Ja Song Nam, dans sa lettre au secrétaire général de l'ONU. "C'est la pire situation dans et autour de la péninsule coréenne", a-t-il ajouté, en estimant que l'incertitude sur une possible guerre nucléaire n'en est que plus grande.