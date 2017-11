Des cardiologues redéfinissent l'hypertension artérielle

Les cardiologues américains ont annoncé lundi un resserrement de la définition de l'hypertension qui commence quand la tension artérielle atteint 13/80, contre 14/90 auparavant. "Une tension artérielle trop élevée est désormais définie par une pression systolique de 130 millimètres de mercure (mmHg) et une pression diastolique de 80 mmHg", selon les nouvelles directives publiées dans "Hypertension", revue de l'American College of Cardiology. Elles ont été présentées lors de la conférence annuelle de l'American Heart Association qui se tient cette semaine à Anaheim, en Californie (ouest). Les cardiologues estiment que des complications cardio-vasculaires peuvent se produire même avec une tension de 13/80, ont-ils expliqué dans cette mise à jour du guide définissant l'hypertension et son traitement, la première révision depuis 2003.