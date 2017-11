De plus en plus de gouvernements manipulent les réseaux sociaux

De plus en plus de pays suivent l'exemple de la Russie et de la Chine en manipulant les réseaux sociaux et en traquant les opposants sur internet, une grave menace pour la démocratie, s'est inquiétée mardi l'organisation Freedom House. Selon une étude sur la liberté de l'internet menée par cette ONG de défense des droits dans 65 pays, 30 gouvernements ont manipulé internet en 2017 pour déformer l'information en ligne, contre 23 l'année précédente. Ces manipulations incluent l'usage de commentateurs payés, de trolls, de "bots" - des comptes automatisés - ou de faux sites d'information selon ce rapport intitulé "Freedom on the Net" (Liberté sur internet).