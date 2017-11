Trump quitte l'Asie après un voyage "très réussi"

Le président américain Donald Trump a quitté mardi Manille après une tournée de 12 jours en Asie, sa première depuis qu'il est à la tête des Etats-Unis, qui fut, selon lui, "très réussie". L'avion présidentiel Air Force One a quitté l'aéroport international Ninoy Aquino en milieu d'après-midi, à l'issue de ce long périple qui l'aura mené dans cinq pays: Japon, Corée du Sud, Chine, Vietnam, Philippines. "Je me suis fait beaucoup d'amis, au plus haut niveau", a-t-il déclaré aux journalistes peu avant son départ. "Nous avons tous travaillé dur et je crois que les fruits de notre travail vont être incroyables", a-t-il ajouté.