Afghanistan: au moins 22 militaires tués dans une attaque des talibans

Au moins 22 militaires afghans ont perdu la vie lors d'une attaque des talibans, qui a fait également 15 blessés, annonce la chaîne télévisée Tolo News, se référant à une source militaire. Selon la chaîne, cette attaque a été perpétrée lundi soir dans la province de Kandahar, et l'affrontement n'a pas duré plus d'une heure. Selon la police afghane, malgré sa courte durée, cette attaque a été l'une des plus sanglantes depuis ces dernières années. Les militaires ont réussi à éliminer 40 talibans et à en blesser 35, selon la même source.