Damas invite les compagnies russes à reconstruire la Syrie

Les autorités syriennes invitent les compagnies russes, y compris les grandes sociétés pétrolières et gazières, à participer à la reconstruction de la Syrie, a déclaré le directeur du groupe syrien de l'amitié avec le Parlement russe, Oussama Mustafa. "Nous avons rencontré les patrons de la majorité des grandes compagnies énergétiques et pétro-gazières et nous leur avons proposé de travailler en Syrie dans le cadre de la reconstruction du pays après les victoires des armées (russe et syrienne), en invitant toutes les compagnies russes à une reconstruction commune", a indiqué M. Mustafa, cité par l'agence Sputnik.