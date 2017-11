L'ONU appelle l'Arabie saoudite à rouvrir les ports au Yémen

L'ONU a appelé mardi l'Arabie saoudite à rouvrir les ports au Yémen et a fait part de son rejet du renforcement des contrôles de cargaisons acheminant de l'aide vers le Yémen, condition exigée par Ryadh pour lever le blocus dans le pays. Le blocus décidé par la coalition arabe conduite par l'Arabie saoudite au Yémen depuis 2015 est survenu début novembre après un tir de missile venant du Yémen et intercepté près de Ryadh. Quelque sept millions de personnes au Yémen vivent dans des conditions proches de la famine, et l'ONU a indiqué craindre "la plus grande famine" de ces dernières décennies - avec des "millions de victimes" - si le blocus n'est pas rapidement levé.