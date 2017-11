Gaïd Salah à la base navale principale Mers El-Kébir

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a inspecté mardi à Oran des unités flottantes des Forces navales ainsi que plusieurs projets réalisés dans le cadre du développement et de la modernisation de la base navale principale Mers El-Kébir, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). La visite de travail et d'inspection du vice-ministre de la Défense nationale à la 2ème région militaire à Oran "s'inscrit dans la dynamique de ses visites périodiques sur le terrain aux différentes régions militaires, et dans le cadre du suivi de l’exécution des programmes de préparation au combat au titre de l'année d'instruction 2017/2018", précise la même source, ajoutant que durant cette visite, le général de corps d'armée Gaïd Salah, supervisera mercredi un exercice naval de tir avec missile surface-surface, au niveau de la Façade maritime ouest et procédera également à l'inspection de quelques unités de la région.