Au moins trois morts dans une fusillade dans une école de Californie

Au moins trois personnes sont mortes tuées et deux enfants blessés mardi au cours d'une fusillade dans une école élémentaire du nord de la Californie, ont affirmé les autorités, précisant que le tireur avait été abattu. Selon KCRA, un média local de San Francisco, les tirs ont éclaté d'abord dans une maison du comté de Tehama et se sont ensuite poursuivis à l'école. "Je sais qu'on a évacué par les airs un certain nombre d'écoliers.