Saisie de 95 kg de kif traité à Tlemcen

Une quantité de 95 kilogrammes de kif traité a été saisie mardi par des éléments de la Gendarmerie nationale à Tlemcen, et 11 contrebandiers ont été arrêtés dans des wilayas du sud, a indiqué mercredi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 14 novembre 2017 à Tamanrasset, In Guezzam et In Salah, 9 contrebandiers et saisi un camion, un véhicule tout-terrain, 25 quintaux de déchets de cuivre, 1,08 tonne de denrées alimentaires et divers outils d'orpaillage, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi, à Tlemcen, 95 kilogrammes de kif traité", précise la même source.