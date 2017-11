Zone euro: nette hausse de l'excédent commercial en septembre

La zone euro a enregistré un excédent commercial de 26,4 milliards d’euros en septembre 2017, en nette hausse par rapport au résultat réalisé au mois d'août (16,1 milliards) et au même mois un an plus tôt (24,3 milliards) en raison d’une hausse des exportations, montrent les données publiées mercredi par l’office statistique de l’UE, Eurostat. "La zone euro a enregistré en septembre 2017 un excédent de 26,4 milliards d’euros de son commerce international de biens avec le reste du monde, contre +24,3 milliards en septembre 2016", a précisé l’office européen de statistique dans un communiqué.