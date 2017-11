Irak: le combat se poursuit pour l'éradication de Daech

Le gouvernement irakien continue son combat sur le terrain sur deux fronts: une offensive pour libérer des village et des zones contrôlées par Daech et une possibilité de lancer un dialogue national entre Baghdad et Erbil pour interdire la sécession de la région autonome du Kurdistan afin de préserver l'unité de l'Irak. Les forces militaires irakiennes ont lancé une offensive visant à reprendre aux éléments du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) la ville de Rawa leur dernier bastion sur le territoire irakien, situé près de la frontière syrienne.