Italie: le célèbre mafioso italien, Toto Riina, est mort

L'ancien chef suprême de Cosa Nostra, Toto Riina, l'un des parrains les plus redoutés de l'histoire de la mafia sicilienne, est décédé vendredi d'un cancer, ont annoncé plusieurs médias italiens. Salvatore "Toto" Riina, qui avait eu 87 ans jeudi, est décédé dans l'aile des prisonniers d'un hôpital de Parme, dans le nord de l'Italie, peu avant 04h00 (03h00 GMT), selon les principaux quotidiens du pays et l'agence de presse ANSA. L'hôpital n'a pas immédiatement confirmé sa mort. Le gangster, qui purgeait 26 peines de détention à vie et aurait commandité plus de 150 meurtres, était ces derniers jours dans le coma. Sa femme et trois de ses quatre enfants avaient reçu jeudi une autorisation exceptionnelle du ministère italien de la Santé afin de lui dire adieu.