Pérou : légalisation du cannabis à usage thérapeutique

Après le Mexique, la Colombie, le Chili et l'Argentine, le Pérou est devenu jeudi un nouvel état d'Amérique latine à légaliser le cannabis à usage thérapeutique. "Le Pérou est en train de tourner plusieurs pages, d'avancer vers la modernité et ce texte est une page importante car il met fin à des préjugés et des mythes", a souligné jeudi le président de centre droit, Pedro Pablo Kuczynski, élu en juillet 2016 sur la promesse de "moderniser" ce pays andin.