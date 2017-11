Etats-Unis: Tesla présente le semi-remorque électrique du futur

Après avoir révolutionné les voitures électriques, Tesla s'attaque à une nouvelle frontière du transport routier "vert" et a présenté jeudi près de Los Angeles un semi-remorque aux lignes futuristes. "Nous avons conçu le camion Tesla pour qu'il soit (aérodynamique) comme une balle", a déclaré Elon Musk, le patron de Tesla, lors d'une soirée à Hawthorne, où se trouvent les bureaux de design du constructeur et le siège de la société d'aérospatiale qu'il a également cofondée, SpaceX. Le nouveau semi-remorque aux 4 roues indépendantes et autant de moteurs détonne par rapport aux camions traditionnels par son profil aérodynamique, ses lignes épurées et sa carrosserie aux couleurs sombres mates ou métallisées.