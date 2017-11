Brexit: Johnson appelle Bruxelles à régler la question irlandaise

Le chef de la diplomatie britannique Boris Johnson a appelé vendredi Bruxelles à passer à la deuxième phase de négociations sur le Brexit pour régler la question de la frontière irlandaise. "Les questions relatives à la frontière nord-irlandaise et à son fonctionnement sont intellectuellement et intimement liées aux questions de l'union douanière, du marché unique", et relèvent donc de la deuxième phase des pourparlers, a déclaré Boris Johnson, lors d'une conférence de presse à Dublin. "Je crois logiquement qu'il est temps de passer à la deuxième phase" de ces discussions, qui concerne la future relation entre Londres et l'UE, a ajouté le ministre britannique des Affaires étrangères.