Une importante quantité d'armes découverte à Bordj Badji Mokhtar

Une importante quantité d'armes et de munitions a été découverte jeudi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) au niveau de la bande frontalière dans la localité de Tinzaouatine, à Bordj Badji Mokhtar (Adrar), indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières et lors d'une patrouille de reconnaissance et de fouille menée au niveau de la bande frontalière dans la localité de Tinzaouatine, à Bordj Badji Mokhtar en 6ème Région militaire, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, cet après-midi 16 novembre 2017, une cache d'armes et de munitions", précise le communiqué.