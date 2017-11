Le blé et le maïs en berne sur les marchés européens

Le blé et le maïs sont en berne vendredi en milieu d'après-midi sur les marchés européens, notamment après l'abaissement par l'organisme semi-public FranceAgriMer de son estimation des exportations de blé français vers des pays tiers. FranceAgriMer a révisé à la baisse les chiffres exports de blé pour la campagne agricole en cours, à 9,9 millions de tonnes contre 10,2 MT encore estimés le mois dernier, soulignent les analystes. Ceci conduit à un "alourdissement du stock de report" note ODA. Et donc pèse sur les cours. En cause toujours, la concurrence du blé russe, abondant et peu cher, et le manque de compétitivité, français notamment.