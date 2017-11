Liban: Saad Hariri est arrivé à Paris

Le Premier ministre libanais Saad Hariri a quitté samedi Ryadh pour se rendre en France, a annoncé la chaîne que possède sa famille, deux semaines après sa démission. "M. Hariri a quitté l'aéroport de Ryadh à bord de son avion privé et en compagnie de son épouse pour l'aéroport du Bourget" près de Paris, a annoncé la Future TV samedi vers 01h20 (vendredi 23h20 GMT). Une source très proche de M. Hariri citée par l'AFP a confirmé le départ du Premier ministre démissionnaire de Ryadh, précisant que le vol allait durer "six heures et demie". Un peu plus tôt, M. Hariri avait tweeté qu'il se dirigeait vers l'aéroport, réfutant à nouveau qu'il soit "retenu" en Arabie saoudite comme l'a affirmé Beyrouth.