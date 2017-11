Plus de 250 migrants secourus au large de l'Espagne

Plus de 250 migrants ont été sauvés vendredi au large des côtes espagnoles, ont annoncé des secours en mer, qui ont précisé que d'autres embarcations étaient encore à la dérive dans la soirée. Un total de 266 personnes à bord de 24 embarcations de fortune ont été secourues dans la journée, a indiqué une porte-parole des secours, et au moins une quinzaine d'autres embarcations étaient toujours recherchées. Les personnes secourues, dont l'état de santé n'était pas préoccupant, ont été conduites dans les ports de Carthagène, Malaga et Torrevieja, selon la porte-parole.