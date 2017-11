L'Arabie saoudite rappelle son ambassadeur à Berlin

L'Arabie saoudite a rappelé son ambassadeur à Berlin pour protester contre des déclarations du ministre allemand des Affaires étrangères laissant entendre que le Premier ministre libanais démissionnaire Saad Hariri était retenu contre son gré à Ryadh, a annoncé tôt samedi l'agence officielle saoudienne SPA. "L'Arabie saoudite a décidé de rappeler son ambassadeur en Allemagne pour consultations et va remettre une lettre à l'ambassadeur d'Allemagne auprès du royaume protestant contre ces déclarations malencontreuses et injustifiées", a indiqué la SPA en citant un porte-parole du ministère saoudien des Affaires étrangères. Peu avant de quitter Ryad pour Paris, M. Hariri a affirmé, dans un tweet adressé au ministre allemand des Affaires étrangères Sigmar Gabriel, qu'il ne lui était pas interdit de quitter l'Arabie saoudite. "Dire que je suis retenu en Arabie saoudite et (qu'il m'est) interdit de quitter le pays est un mensonge. Je suis en route pour l'aéroport", a-t-il écrit.