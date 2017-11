Une centaine de réfugiés rohingyas morts noyés

Plus de 100 réfugiés rohingyas sont morts par noyade lors du naufrage de leurs embarcations et autres incidents de navigation depuis le début de la crise en Birmanie, a déploré vendredi le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Près de trois mois après le début de la crise en Birmanie, des réfugiés rohingyas continuent de fuir le pays, beaucoup via des moyens de plus en plus désespérés, a confié aux journalistes le porte-parole du HCR William Spindler, lors d'une conférence de presse. Les réfugiés, faute de moyen de payer pour la traversée, construisent des radeaux à l'aide de ce qu' ils ont sous la main, majoritairement des perches de bambou et des jerricans vides attachés avec de la corde et recouverts de bâches en plastique.