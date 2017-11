Brexit: sprint final pour remporter les agences de l'UE

Les Européens vont tenter lundi de choisir sans querelles où iront les agences de l'UE quittant Londres à cause du Brexit, lors d'un vote à Bruxelles que des diplomates s'amusent à comparer à l'imprévisible concours télévisé de l'Eurovision. C'est l'un des effets collatéraux du divorce avec le Royaume-Uni: l'Agence du médicament et l'Autorité bancaire européennes, installées dans le quartier d'affaires de Canary Wharf, vont devoir plier bagages avec leurs centaines d'employés et leurs familles. Parmi les 27 Etats membres, les candidats se bousculent pour les accueillir et profiter des retombées économiques associées, au risque d'ébrécher l'unité que l'UE veut afficher depuis que les Britanniques ont annoncé leur départ, prévu en 2019.