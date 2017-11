Syrie: l'entente USA-Russie déjà en difficulté

L'entente embryonnaire entre Vladimir Poutine et Donald Trump sur le sort de la Syrie est déjà mise à l'épreuve, après un clash à l'ONU et avant une série de réunions internationales déterminantes pour l'avenir de cette coopération. Les présidents russe et américain ont publié le 11 novembre un communiqué conjoint sur le conflit syrien, fait rare tant les relations entre Washington et Moscou sont mauvaises. "Pas de solution militaire" et soutien à une "solution politique" via le "processus de Genève" sous l'égide de l'ONU, ont-ils déclaré. C'est peu, mais c'était un début pour les deux puissances engagées militairement en Syrie mais en désaccord total sur le soutien russe au régime de Bachar al-Assad.