L'OIAC attribue le Prix-La Haye 2017 au CAERT

Le Directeur Général de l'Organisation pour l'interdiction des Armes Chimiques (OIAC), M.Ahmet Uzümcü, a annoncé la décision du Comité de l'OIAC d’attribuer au Centre africain d'Etudes et de Recherches sur le Terrorisme (CAERT) dont le siège est à Alger, le Prix-La Haye 2017. L’Université de Rome Tor Vergata a également reçu le même prix. Ce prix de l’OIAC qui constitue une reconnaissance aux efforts du CAERT est une mise en valeur de sa contribution exceptionnelle à la lutte contre le terrorisme et aux objectifs de la Convention sur les armes chimiques (CWC). L'Ambassadeur Uzümcü a félicité le CAERT et a déclaré que "les lauréats de cette année ont fait progresser les objectifs de la Convention sur les armes chimiques pour parvenir à un monde exempt d'armes chimiques. Les deux institutions s'attaquent à des problèmes d'importance mondiale vitale et au c£ur même du travail de l'OIAC maintenant et pour les années à venir". La cérémonie de remise des prix aura lieu le 27 novembre à La Haye, au cours de la première journée de la vingt-deuxième Conférence des Etats parties à la Convention sur les armes chimiques.