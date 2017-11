Cinq caches pour terroriste détruites à Tizi-Ouzou et Jijel

Cinq caches pour terroristes, contenant 2 bombes de confection artisanale et un lot de munitions, ont été détruites vendredi à Tizi-Ouzou et Jijel, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), indique samedi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste un détachement de l’ANP a découvert et détruit 4 caches pour terroristes contenant 2 bombes de confection artisanales et un groupe électrogène, le 17 novembre 2017 à Tizi-Ouzou et à Jijel et lors d’une opération de fouille et de recherche un détachement de l’Armée nationale Populaire a découvert une cache pour terroristes contenant une quantité de munitions de différentes calibres, un magasin de munitions, une paire de jumelles de jour, deux cross de mitrailleur Kalachnikov et divers objets", précise la même source.