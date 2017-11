Ile d'Aruba: une femme Premier ministre pour la première fois

Evelyn Wever-Croes, est devenue la première femme Premier ministre de l'histoire de l'île néerlandaise, Aruba, indépendante depuis 1986, un nouveau gouvernement de coalition ayant été investi vendredi après cinq semaines de négociations. Evelyn Wever-Croes, 51 ans, une ancienne avocate, était présidente du parti MEP (Mouvement électoral du peuple) au Parlement depuis 2013. Sa formation politique gouvernera au côté des démocrates du RED et du jeune parti POR (Peuple fier et respectueux) pour former la première coalition gouvernementale de l'île en 16 ans. Petite île des Caraïbes au large du Venezuela, Aruba forme un Etat du Royaume des Pays-Bas à part entière depuis qu'elle s'est séparée des Antilles néerlandaises en 1986.