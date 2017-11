FMI: Accélération de la reprise économique en Russie

Le Fonds monétaire international (FMI) a indiqué que la reprise économique en Russie s'accélérait mais que la croissance devrait rester faible à moyen terme. Ce sont les principales conclusions de l'institution de Bretton Woods à l'issue d'une mission en Russie dans le cadre de l'évaluation économique et financière opérée dans les pays membres. "Un cycle de reprise économique s'accélère en Russie après deux années de récession, avec une croissance attendue autour de 2% cette année, soutenue par des prix du pétrole plus élevés et des conditions financières plus souples", a déclaré Ernesto Ramirez Rigo, qui a dirigé la mission de lundi à vendredi.