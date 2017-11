Le marché de la drogue pèse plus de 3 milliards d’euros en France

Le marché de la drogue en France est estimé entre 3 et 4 milliards d’euros, a révélé le Service d’information de renseignement et d’analyse stratégique sur la criminalité organisée (Sirasco), relevant que le cannabis fait la moitié du chiffre d’affaires. Les responsables de cet organisme ont indiqué que le trafic de stupéfiants, le plus rentable, est une infraction irradiante car elle irrigue l’ensemble du territoire et structure toute l’activité criminelle, a rapporté samedi le quotidien Le Figaro qui a souligné que selon Europol, le marché européen est estimé à 24 milliards à l’échelle.