Merkel entame des pourparlers pour former un gouvernement

La chancelière allemande Angela Merkel et son camp conservateur ont entamé samedi des négociations pour tenter d'arracher un accord de principe visant à former un gouvernement et éviter à l'Allemagne une impasse politique. La chancelière au pouvoir depuis 2005, négocie depuis plus d'un mois, une coalition entre son parti les conservateurs (CDU), lui-même écartelé entre aile modérée et très conservatrice, les Libéraux du FDP, pro-business et aux tendances eurosceptiques, et les écologistes europhiles.