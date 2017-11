Les pratiques marocaines au Sahara occidental dénoncées à Moscou

Les violations des droits de l'Homme perpétrées par l'occupant marocain au Sahara occidental ont été dénoncées lors d'une conférence organisée vendredi à Moscou, conjointement par la représentation du Front Polisario dans la capitale russe et celle de la Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies en Russie. L'auditoire composée notamment d'étudiants de diverses universités et instituts russes, a pu prendre connaissance, à travers la diffusion d'un documentaire retraçant "la genèse de la question du Sahara occidental, et les souffrances d'un peuple déterminé à poursuivre la lutte pour son indépendance en dépit de l'obstination du Maroc à continuer à faire fi des résolutions de l'Onu et du droit international".