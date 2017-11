Des appels émis depuis un sous-marin porté disparu

Des appels par téléphone satellite attribués par la marine au sous-marin disparu depuis mercredi ont été reçus par des bases navales d'Argentine, a annoncé samedi le ministère argentin de la Défense. Le contact n'a pas pu être établi, dit le communiqué de presse, et "on travaille pour localiser précisément l'émetteur". L'existence de ces appels "indiquerait que l'équipage essaie de rétablir le contact", précise le ministère. Les recherches ont jusqu'ici été compliquées par la faible visibilité, due au mauvais temps dans la zone où le sous-marin a été localisé pour la dernière fois mercredi, à 430 kilomètres des côtes de la Patagonie et de la péninsule de Valdés.