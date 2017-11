Guinée équatoriale: le parti au pouvoir remporte les Législatives

Le parti au pouvoir Parti démocratique de Guinée équatoriale (PDGE) a remporté entièrement avec sa coalition les élections législatives équato-guinéennes de dimanche dernier, selon les résultats publiés par la Commission électorale nationale. Le PDGE et ses 14 alliés ont remporté tous les 55 sièges du Sénat (chambre haute) en jeu, et 99 des 100 sièges de la des députés (chambre basse), ne laissant qu'un seul billet d'entrée au parti d'opposition les Citoyens pour l'innovation (CI), qui était dans sa première participation au scrutin parlementaire. Plus de 320.000 citoyens équato-guinéens étaient sur la liste d'électeurs, dont environ 270.000 se sont réellement rendus à un poste de vote, soit un taux de participation à 84%.