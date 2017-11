Un baron de la drogue arrêté à Adrar

Un baron de la drogue, répondant aux initiales R.M.L, âgé de 31 ans et recherché par la sûreté nationale, a été appréhendé par les services de la Police judiciaire (PJ) de la sûreté de wilaya d’Adrar, a-t-on appris samedi auprès de la cellule de communication et des relations générales de cette institution sécuritaire. Le dealer a été arrêté ce week-end suite à l’exploitation d'informations confirmées faisant état des agissements du mis en cause dans la ville d’Adrar, où les services de la PJ ont, après vérification de son identité, ont procédé à son arrestation.