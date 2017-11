Le code communal adopté avant la fin du 1er semestre 2018

La loi relative au code communal et de wilaya sera adoptée avant la fin du premier semestre 2018, a annoncé dimanche à Alger le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui. Intervenant sur les ondes de la chaine III de la Radio nationale, le ministre a indiqué que le texte relatif à la révision du code communal et de wilaya sera adopté avant la fin du premier semestre 2018, précisant que le processus de réformes engagées par le secteur "entame sa dernière phase".