La représentation de l'OLP à Washington menacée de fermeture

Des incertitudes pèsent désormais sur les relations entre l'Autorité palestinienne et les Etats-Unis, après la décision du Département d'Etat américain de ne pas renouveler l'autorisation permettant à l'OLP d'avoir une représentation à Washington, ce qui pourrait "saper" également le processus de paix entre Palestiniens et Israéliens. Les relations entre l'Autorité palestinienne et les Etats-Unis se sont brusquement tendues, et pour cause les Etats-Unis viennent d'informer les dirigeants palestiniens de leur intention de fermer la représentation de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) à Washington.