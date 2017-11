Rohingyas : la représentante de l'UE rencontrera Aung San Suu Kyi

La cheffe de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, a indiqué dimanche qu'elle discuterait des solutions possibles à la crise des Rohingyas avec la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, qu'elle doit rencontrer lundi à Rangoun. Mme Mogherini et les ministres des Affaires étrangères du Japon, du Bangladesh, de la Suède et de l'Allemagne ont visité des camps de réfugiés au Bangladesh, à la frontière avec la Birmanie, et ont recueilli des témoignages avant la rencontre de lundi.