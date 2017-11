Les chiliens votent pour la présidentielle

Les Chiliens ont commencé à voter dimanche au 1er tour de l'élection présidentielle pour désigner le successeur de la présidente socialiste Michelle Bachelet, ont rapporté des médias locaux. Quelque 14,3 millions de Chiliens sont appelés à voter entre 08h00 et 18h00 heures locales (entre 11h00 GMT et 21h00 GMT) et à choisir parmi huit candidats, dont six de centre-gauche. "Il est important que les gens viennent voter et exerce leur droit citoyen (pour exprimer ce qu'ils) veulent pour le Chili", a dit Michelle Bachelet après avoir voté à Santiago. La présidente s'est gardée d'émettre des pronostics sur la participation. Elle a indiqué toutefois s'attendre à un second tour pour le 17 décembre.