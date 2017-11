Nigeria : des canonnières pour lutter contre la piraterie

La police nigériane a déployé 16 canonnières et 6.000 policiers dans l'Etat de Bayelsa, pour lutter contre la piraterie et la criminalité dans les voies maritimes et garantir la sécurité des eaux de la région, rapportent dimanche des médias locaux, citant des responsables. Quelque 6.000 policiers ont été déployés après avoir reçu une formation maritime, que d'autres policiers suivent encore, a déclaré à la presse Asuquo Amba, chef de la police de l'Etat, à Yenagoa, chef-lieu de cet Etat.